Россиянам рассказали, когда власти могут отобрать у них земельный участок

Основания, предусмотренные Земельным кодексом России, являются достаточными, чтобы земельный участок мог быть изъят у собственника против его воли. Сам перечень оснований при этом является закрытым. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал доцент СПбГУ Сергей Стрембелев.

По словам эксперта, изъятие земельных участков в целях размещения объектов федерального, регионального и местного значения возможно, если данные объекты предусмотрены в генплане или проекте планировки территории.

При этом закон запрещает органам власти занимать земельный участок гражданина до завершения процедуры изъятия и выплаты возмещения. В положенную компенсацию включаются рыночная стоимость земли и цена всей законно возведённой на ней недвижимости.

Владельцы земли имеют право на получение компенсации как в виде денежных средств, так и в виде альтернативного участка. Стоимость последнего при этом не может превышать стоимость взыскиваемой земли. В этой ситуации необходимо обоюдное согласие властей и частного собственника. Стоимость участка определяет независимый оценщик, в случае спора стороны отправляются в суд.

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