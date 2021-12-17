Работающие в новогодние выходные врачи получат двойные выплаты

Медикам, которые выйдут на работу в новогодние выходные, выплатят зарплату по двойному тарифу, заявил глава Минтруда Антон Котяков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Ранее президент РФ Владимир Путин поручил увеличить размер оплаты труда врачам, которые борются с коронавирусом, за работу в новогодние праздники.

Расчёт выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу, — сказал руководитель ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил удвоить надбавки медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, за дежурства в новогодние каникулы. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, отвечая на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о поддержании кадровых ресурсов.

Российский лидер добавил, что сейчас ситуация с COVID-19 не такая сложная, как была в январе этого года, однако люди всё равно работают в условиях больших нагрузок.

Глава Минфина Антон Силуанов ответил лидеру страны, что у правительства есть возможность произвести такие выплаты. По его словам, на данные цели потребуется чуть более 8 млрд рублей.