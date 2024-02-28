Стало известно, сколько денег потеряет Дудь из-за запрета рекламы SHOT: Дудь потеряет до 70% доходов из-за нового закона о рекламе

Telegram-канал SHOT сообщает, что журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) лишится до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу обновленного закона о рекламе. По его данным, только на платформе YouTube он рискует потерять около 100 млн рублей.

Как отмечает канал, в прошлом году рекламу у Дудя на видеоплатформе покупали сервис поиска специалистов Профи.ру, цветочная фирма FlowWOW, онлайн-университет SkyPro и курсы «Синхронизация», а также маркетплейс USmall. SHOT пишет, что проблемы также могут возникнуть с рекламой Aviasales, поскольку у компании есть юрлица в России.

28 февраля Госдума окончательно приняла законопроект о запрете на размещение рекламы на площадках иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов. Иноагентам после двух нарушений может грозить два года тюрьмы.

Как считает продюсер Павел Рудченко, харизма и финансовые вливания со стороны Запада стали причиной, по которой видео Юрия Дудя стали такими популярными. По его словам, западные СМИ особенно интересовались Дудем из-за его «русофобской настроенности».

При этом руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин утверждал, что Дудь получал деньги из связанного с ЦРУ Фонда Сороса. На эту тему он высказался после интервью Дудя с Вадимом и Викторией Цыгановыми.