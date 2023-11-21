Бородин обвинил Дудя в работе на иностранную разведку Виталий Бородин: признанный иноагентом Дудь получает деньги от ЦРУ

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Виталий Бородин

Журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) работает на иностранную разведку, рассказал в интервью NEWS.ru руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он назвал блогера врагом, который получает финансирование за антироссийскую деятельность из иностранных источников.

Дудь работает на иностранную разведку. Конкретно деньги ему поступают из связанного с ЦРУ Фонда Сороса, мы проводили расследование. То есть он — один из врагов России, — отметил Бородин.

Глава ФПБК напомнил о том, что Дудь «не скрывает свои связи и настроения» и свою позицию в очередной раз продемонстрировал в том числе в недавнем интервью с Вадимом и Викторией Цыгановыми.

Ранее Бородин выразил возмущение в связи с тем фактом, что народная артистка России Лия Ахеджакова открыто поддерживала тех, кто сегодня объявлен иноагентом. Он также напомнил, что Ахеджакова позволяла себе антироссийские высказывания в прессе и даже вышла на сцену в Германии с флагом Украины, однако актрису не привлекли даже к административной ответственности.