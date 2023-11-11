Дудю грозит уголовное дело: в чем подозревают, как накажут ТАСС: журналиста Дудя проверяют по уголовной статье о дискредитации ВС России

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Юрий Дудь

Российского журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) проверяют по уголовной статье. В чем его подозревают, что ему грозит, где он сейчас?

В чем подозревают Дудя

Московская прокуратура начала проверку в отношении Дудя по статье о дискредитации российской армии, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Причиной таких действий могло стать интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми.

«В настоящее время прокуратура Москвы проводит проверку в отношении журналиста Юрия Александровича Дудя на наличие преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами РФ своих полномочий)», — сказал собеседник агентства.

По его словам, проверка будет проходить до начала декабря 2023 года. Если Дудя признают виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Что Цыгановы сказали в интервью Дудю

В октябре пара дала интервью Дудю. Во время трехчасовой беседы они говорили о спецоперации на Украине, проведение которой активно поддерживают — артисты переводят средства на нужды российских военнослужащих.

Цыганова рассказала, что уже девять раз выступала перед ранеными и не планирует на этом останавливаться. Во время разговора Дудь спросил у Вадима Цыганова, почему тот не пошел на СВО сам, хотя в начале конфликта заявлял, что готов пополнить ряды добровольцев. На это супруг певицы ответил, что занимается волонтерством, а быть на фронте ему не позволяют возраст и проблемы со здоровьем.

Говоря о мобилизации, Цыганов высказал мнение, что она должна была произойти гораздо раньше. Он уверен, что будут мобилизованы все, потому что сейчас все находится в фазе третьей мировой войны.

Кроме того, Цыгановы рассказали о «мировом правительстве», которое готовит территорию Украины для переселения туда части израильтян. По их мнению, Израиль не умещается в свои границы. Говоря про Европу, Цыганов заявил, что там поднимается сатанинское знамя и создается новая религия.

Через несколько дней Цыганова заявила, что их разговор с журналистом ненастоящий. По ее словам, интервью было создано при помощи «нейросети и технологии deepfake». Позднее и певица, и супруг отказались от своих слов. Они назвали свои заявления троллингом.

После этого интервью глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обращался в прокуратуру с просьбой проверить Юрия Дудя по статье о дискредитации ВС РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Вика Цыганова и ее супруг Вадим Цыганов во время интервью новостному интернет-изданию NEWS.ru

Какие еще дела возбуждали против Дудя

В 2021 году против Дудя возбудили дело о пропаганде наркотиков. На журналиста пожаловалась Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной. Пропаганду наркотиков усмотрели в двух интервью — с рэпером Моргенштерном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и блогером Ивангаем. В итоге Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей, несмотря на то что в видео содержались дисклеймеры «Наркотики — зло. Не употребляйте их!».

Кроме того, в июле 2022 года против журналиста было возбуждено административное дело о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Правонарушение усмотрели в интервью Дудя с открытым геем-акционистом Федором Павловым-Андреевичем, вышедшем в апреле 2021 года. Летом 2022 года журналиста оштрафовали на 120 тысяч рублей.

От кого «корежит» Дудя

Дудь является «врагом» и «настоящим рептиолидом», чье лицо «корежит» при упоминании президента России Владимира Путина, заявил 11 ноября Вадим Цыганов в разговоре с NEWS.ru.

«Мы специально ехали, по заданию, у нас получилось. Я же говорил, что это настоящий рептилоид, потому что как у него меняется лицо при слове «Путин»... Мы даже останавливали съемку, потому что этот человек просто ненавидит все русское. Ненависть в нем переполняет все, он даже внешне меняется. Он просто враг, — заявил продюсер.

Где сейчас Дудь

После начала СВО журналист покинул страну вместе с семьей, они переехали в Испанию. По данным Telegram-канала «Курятник», Дудь купил квартиру в Барселоне и получил вид на жительство после оформления «золотой визы» — ее выдают людям, сделавшим вклад в развитие экономики страны.

Дудь по-прежнему проводит интервью и публикует их на своем YouTube-канале. Героями блогера в основном становятся те, кто не поддерживает проведение СВО. Однако в январе журналист решил пригласить в свое YouTube-шоу собеседника с другим мнением — актера Оскара Кучеру.

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