Учитывая русофобскую настроенность Юрия Дудя, его ролики, так называемые интервью, они очень яростно поддерживались западной прессой, западными источниками, которые популяризировали его творчество не только в России, но и на Западе. Играя из каждого утюга, песня, так или иначе, становится хитом. Вы понимаете, у него есть острый ум, определенная харизма. С точки построения интервью он интересно их проводит. Но талантливых людей в России много, но чтобы о нем узнали, нужно было определенное финансирование, чтобы он звучал из каждого утюга, — сказал Рудченко.