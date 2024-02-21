Харизма и финансовые вливания со стороны Запада стали причиной, по которой видео журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стали такими популярными, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, западные СМИ особенно интересовались Дудем из-за его «русофобской настроенности».
Учитывая русофобскую настроенность Юрия Дудя, его ролики, так называемые интервью, они очень яростно поддерживались западной прессой, западными источниками, которые популяризировали его творчество не только в России, но и на Западе. Играя из каждого утюга, песня, так или иначе, становится хитом. Вы понимаете, у него есть острый ум, определенная харизма. С точки построения интервью он интересно их проводит. Но талантливых людей в России много, но чтобы о нем узнали, нужно было определенное финансирование, чтобы он звучал из каждого утюга, — сказал Рудченко.
Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявлял, что Дудь получал деньги из связанного с ЦРУ Фонда Сороса. Об этом Бородин заявил после интервью Дудя с Вадимом и Викторией Цыгановыми. Последние утверждали, что интервью частично сгенерировано нейросетью.