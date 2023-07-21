Психолог объяснил тягу людей прикасаться к окружающим Психолог Самбурский назвал генетическую предрасположенность одной из причин излишней тактильности

Фото: shutterstock.com

Излишняя тактильность, когда человек предпочитает общаться с другими людьми и познавать мир с помощью прикосновений, может быть связана с генетической предрасположенностью, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что некоторые люди наследуют более чувствительную кожу.

Уровень тактильности человека может зависеть от генетики. Некоторые люди наследуют более чувствительную кожу, которая реагирует на прикосновения сильнее, чем у других, — пояснил специалист.

Кроме того, тактильность во многом зависит от культуры. В разных странах и регионах существуют определенные нормы. Так, для кого-то прикосновения являются естественным и дружеским жестом, тогда как для других это будет казаться навязчивостью. Самбурский привел в пример японцев и русских. Для первых важно при разговоре находиться близко к человеку, а у вторых это будет вызывать дискомфорт.

Тактильность зависит и от воспитания. Психолог пояснил, что люди, которые в детстве получали много ласки и прикосновений, будут также вести себя с другими. Те, кто рос в холодной и дистанцированной среде относятся к тактильному контакту с настороженностью.

Уровень тактильности может быть связан с контекстом общения, целями и статусом отношений между собеседниками. В профессиональной среде прикосновения достаточно редки, а при личных встречах люди стараются дотрагиваться друг до друга чаще.

Самбурский отметил, что тактильная коммуникация способствует выработке гормонов счастья, стимулирует иммунную систему, повышая уровень лейкоцитов, и помогает создать эмоциональную связь между людьми. При этом объятия, по словам психолога, должны быть долгими, чтобы начал вырабатываться окситоцин, так называемый гормон доверия.

Без прикосновений мы теряем связь с собой и с окружающим миром, становимся одинокими, депрессивными. Поэтому я призываю не бояться прикасаться к другим людям, если они этого хотят и, если это не нарушает их границы, которые можно обсудить перед непосредственным контактом, — заключил специалист.

Клинический психолог Дарья Сальникова ранее пояснила, что объятия способствуют улучшению мозговой деятельности и снижают нервозность. По ее словам, такие прикосновения еще в детстве формируют у человека чувство защищенности.