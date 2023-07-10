Стало известно об ухудшении состояния выпавшего из окна сына Ефремова Mash: у Николая Ефремова диагностировали пневмоторакс

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Николай Ефремов

У выпавшего из окна сына актера Михаила Ефремова Николая начались проблемы с легкими после операции, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, у мужчины диагностировали пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к нарушению вентиляционной функции.

Mash пишет, что Ефремову-младшему установили дренаж: специальное вакуумное устройство выкачивает воздух, чтобы у пациента не произошло быстрого расправления дыхательных органов и шоковой реакции. Также, по информации канала, медики стараются откачать лишнюю жидкость, мешающую работе легких. Кроме того, по данным Mash, все тело Николая покрыто множественными кровоподтеками.

Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве 30 июня. Сообщалось, что в момент падения он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой, диагностировали переломы таза и правого бедра и провели операцию, так как была вероятность повреждения внутренних органов.

Позднее Mash сообщил, что в крови Николая по результатам экспертизы все же нашли следы марихуаны.

8 июля сообщалось, что Ефремову удалили и срастили часть костей таза. По информации Mash, состояние мужчины оценивалось как тяжелое. Также в публикации говорилось, что Ефремов-младший не ориентируется в пространстве.