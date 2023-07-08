Mash узнал о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова Mash: выпавший из окна Николай Ефремов не ориентируется в пространстве

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Николай Ефремов

Telegram-канал Mash сообщает, что выпавшему из окна сыну актера Михаила Ефремова Николаю удалили и срастили часть костей таза. По информации канала, состояние мужчины по-прежнему оценивается как тяжелое. Также в публикации говорится, что Ефремов-младший не ориентируется в пространстве.

По данным Mash, Ефремову-младшему сделали уже пять операций, однако лучше ему не стало. Авторы утверждают, что на всем теле мужчины продолжают оставаться кровоподтеки, ушибы и ссадины. В тексте говорится, что у Ефремова зафиксировали закрытую травму головного мозга, грудной клетки, сотрясение, ушиб легких, а также переломы костей таза, бедра и локтя. Mash сообщает, что основной диагноз пострадавшего — кататравма.

Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве 30 июня. Сообщалось, что в момент падения он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой, диагностировали переломы таза и правого бедра и провели операцию, так как была вероятность повреждения внутренних органов.

Позднее Mash сообщил, что в крови Николая по результатам экспертизы все же нашли следы марихуаны. Анализы крови были взяты в день ЧП для проведения химико-токсикологического исследования перед подготовкой пострадавшего к операции.

По данным MK.RU, Ефремов ранее неоднократно обращался за медицинской помощью и еще в 2021 году был доставлен в психиатрическую больницу имени Алексеева в Москве, когда у него предположительно были галлюцинации и он проявлял агрессию.