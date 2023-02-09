Стало известно о состоянии изрезанной в Химках школьницы Изрезанная в Химках школьница переведена в отделение хирургии из реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьница, пострадавшая во время поножовщины в Химках, переведена из реанимации в отделение хирургии, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Подмосковья. Там уточнили, что она продолжает проходить лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

У ребенка положительная динамика, и она уже переведена из реанимации в отделение хирургии. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что химкинская школьница напала на свою ровесницу в туалете школы. Пострадавшую госпитализировали. По данным СМИ, после случившегося школьница зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: «Я ее убила», а на лице пострадавшей насчитывается 26 ножевых порезов, на теле — еще около 20 глубоких ран. Следственный комитет возбудил два уголовных дела.

Между тем мать напавшей пятиклассницы потребовала у журналистов 15 млн рублей за комментарии и дополнительную информацию о ситуации, отметив, что если издания зарабатывают на новостях, они иногда «могут позволить себе раскошелиться». Женщина уточнила, что хочет потратить собранную сумму на лечение девочки, на которую напала ее дочь.