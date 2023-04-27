Стало известно о новых хищениях на гособоронзаказе на 700 млн рублей РИА Новости: более 700 млн рублей похитили+ в Ростовской области на гособоронзаказе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше 700 млн рублей было похищено в результате выполнения гособоронзаказа в Ростовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, всего было заведено пять новых уголовных дел. Четыре из них возбуждены по статье о мошенничестве, еще одно — по статье о легализации денежных средств.

В связи с новыми эпизодами возбуждено пять новых уголовных дел: по четырем эпизодам мошенничества и одно уголовное дело по легализации денежных средств. Суммарный ущерб приблизился к 700 млн рублей, — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что стоимость продукции гособоронзаказа завышалась в несколько раз, а похищенные деньги гендиректор компании «Звезда-Стрела» тратил на строительство гостиниц и особняков в Краснодарском крае. Новые дела также связаны с хищением средств, которые выделялись на производство запчастей для ракет, уточнил источник.

Ранее российский военный суд арестовал на два месяца начальника автобронетанковой службы управления техобеспечения Южного военного округа полковника Александра Денисова по обвинению в хищении двигателей для танков Т-90 на общую сумму в 20,5 млн рублей. Военному вменяют мошенничество, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).