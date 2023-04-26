Начальника танковой службы обвинили в хищении двигателей на 20,5 млн рублей «Коммерсант»: главу бронетанковой службы арестовали за хищение двигателей на 20,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский военный суд арестовал на два месяца начальника автобронетанковой службы управления техобеспечения Южного военного округа полковника Александра Денисова по обвинению в хищении двигателей для танков Т-90 на общую сумму в 20,5 млн рублей, сообщает «Коммерсант». По данным издания, военному вменяют мошенничество, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Органами предварительного следствия Денисов обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание на срок до десяти лет, — говорится в апелляционном определении Южного окружного военного суда.

По версии следствия, в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года Денисов украл семь танковых двигателей В-92С2 для Т-90. Кто еще входил в организованную им группу, «Коммерсант» не уточнил. Адвокат Денисова подчеркнул, что его подзащитный невиновен, имеет большой военный опыт, и в последнее время находился в зоне проведения военной операции. Тем не менее суд посчитал нужным оставить обвиняемого под арестом.

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