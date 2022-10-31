Стало известно о нападении на Карпова на выходе из Госдумы Бизнесмен Ковалев: на Карпова напали на выходе из Госдумы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Карпов

Бизнесмен Андрей Ковалев сообщил, что на чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова напали на выходе из Госдумы. В своем Telegram-канале он сообщил, что в данный момент он находится в больнице в тяжелом состоянии. Позже предприниматель уточнил, что врачи ввели Карпова в состояние искусственной комы.

Нападение на чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова на выходе из Госдумы.. В тяжелом состоянии в больнице... Дай Бог что бы все было хорошо. Анатолий Карпов введен в искусственную кому, — написал Ковалев.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, Карпова госпитализировали из-за того, что он «неудачно упал» на выходе из здания Госдумы. Собеседник телеканала уточнил, что депутата обнаружили без сознания. После его отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали шахматисту перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму.

По данным собеседника РЕН ТВ, в момент падения Карпов находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом помощница Карпова в разговоре с журналистами телеканала все опровергла.

Telegram-каналы Baza и Shot также подтвердили информацию о госпитализации депутата.

Ранее сообщалось, что депутат «Единой России» Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов, который до этого сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места ДТП, получил 11 суток ареста. Парламентарий признал вину в ходе судебного заседания. В отношении Мамонтова также возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).