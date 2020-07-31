Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

https://static.news.ru/photo/de69fecc-d322-11ea-a181-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне узнали о массовой отмене рейсов за границу, которые должны были состояться в начале августа. Первыми об отмене полётов узнали клиенты «Аэрофлота».

Как пишет «Коммерсант», жалобы на массовые корректировки рейсов появились в соцсетях. В качестве основной причины переноса или отмены рейса перевозчики называют «отсутствие разрешения на международные полёты».

При этом о начале авиасообщения с Турцией правительство РФ объявило 24 июля. Сообщалось, что с 1 августа самолёты начнут летать в Стамбул и Анкару. Пользователи жалуются, что им не удаётся поменять билеты. Это касается тех, кто планировал лететь с пересадкой в Москве. С точки зрения экспертов, так авиакомпании пытаются добиться максимального заполнения воздушных судов и увеличить рентабельность рейсов.

Гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий отметил, что такое наблюдалось после открытия авиасообщения в Европе. Авиакомпании продавали билеты, не имея гарантий выполнения рейсов, а иногда точно зная, что их не будет.

Это было способом сбора средств, фактически кредитования, — пояснил эксперт.

В России билеты на зарубежные рейсы на начало августа были почти полностью раскуплены после объявления об открытии границ.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прибывающих в Россию.

24 июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Рейсы будут совершаться в Лондон и Занзибар, а также в турецкие Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан, писал NEWS.ru.