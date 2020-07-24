Голикова назвала число стран, с которыми РФ возобновит авиасообщение

https://static.news.ru/photo/ab85f28e-cd9d-11ea-af2e-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение пока только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией.

С 1 августа 2020 года Российская Федерация на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с Великобританией. Сразу хочу сказать, что это столица Великобритании, Лондон. <…> Это Турция, по Турции принято сразу два решения: с 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул, и начиная с 10 августа это курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. И наконец, такой экзотический маршрут в Танзанию, Занзибар, который тоже был популярен у определённой категории наших граждан, здесь тоже возобновляется авиационное сообщение, — сказала в эфире телеканала «Россия 24» Голикова.

Как писал NEWS.ru, Россия с 1 августа возобновляет международные авиаперелёты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Перелёты будут производиться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.