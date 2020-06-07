РФ открывает границы для выезда некоторых категорий россиян за рубеж

https://static.news.ru/photo/07d6b0d6-a973-11ea-a577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия открывает границы для выезда своих граждан за рубеж на работу и учёбу, лечение и уход за родственниками. Также разрешается въезд иностранцев для лечения и ухода за близкими.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Россия, как и многие страны мира, закрыла свои границы из-за ситуации с распространением коронавируса. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 7 млн инфицированных COVID-19, более 407 тысяч погибли, более 3,4 млн выздоровели. За последние сутки в России выявлено 8985 новых заболевших. Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 476 658 случаев заражения COVID-19. За весь период зарегистрирован 5971 летальный исход.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров говорил, что границы РФ будут закрыты, пока не создадут вакцину, писал NEWS.ru.