РФ открывает границы для выезда некоторых категорий россиян за рубеж

Россия открывает границы для выезда своих граждан за рубеж на работу и учёбу, лечение и уход за родственниками. Также разрешается въезд иностранцев для лечения и ухода за близкими.
Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.
Россия, как и многие страны мира, закрыла свои границы из-за ситуации с распространением коронавируса. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 7 млн инфицированных COVID-19, более 407 тысяч погибли, более 3,4 млн выздоровели. За последние сутки в России выявлено 8985 новых заболевших. Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 476 658 случаев заражения COVID-19. За весь период зарегистрирован 5971 летальный исход.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров говорил, что границы РФ будут закрыты, пока не создадут вакцину, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен