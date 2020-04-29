Сенатор сообщил, когда откроют границы России

https://static.news.ru/photo/c71402dc-8af6-11ea-a2ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что границы РФ будут закрыты, пока не создадут вакцину от коронавируса. По его мнению, с их открытием торопиться нельзя, так как «самолёты позволяют очень быстро распространять инфекцию».

Самый большой срок, на который можно закрыть, хотя бы до момента создания вакцины, — сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» Джабаров.

Кроме того, он добавил, что пока открывать авиасообщение не с кем, так как другие страны тоже не торопятся это делать.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлило запрет на въезд иностранцев в РФ до улучшения эпидемиологической ситуации. Премьер отметил, что точную дату снятия ограничений пока назвать невозможно. Данные меры не затрагивают лиц, участвующих в госпрограмме по содействию переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, а также специалистов по наладке и ТО оборудования иностранного производства, внесённого в утверждённый ФСБ список.