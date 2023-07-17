Стало известно, можно ли летом париться в бане Кардиолог Эрих рассказал, что париться в бане летом можно при отсутствии противопоказаний

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При отсутствии противопоказаний париться в бане можно даже летом, рассказал врач-кардиолог Алексей Эрлих. В разговоре с Lenta.ru он уточнил, что главное придерживаться умеренности и соблюдать меры предосторожности. Врач отметил, что сердечно-сосудистые заболеваний и проблемы с эндокринной системой при этом являются противопоказанием для посещения бани.

Даже самые полезные дела при их избыточности могут обернуться вредом. Поэтому, если у человека нет проблем с сердечно-сосудистой системой, с эндокринной системой, можно париться в бане. Главное — быть в парилке недолго, топить ее не очень сильно и после необходимо охладиться, — предупредил специалист.

Эрлих напомнил, что баня не навредит здоровью в жаркую погоду, но при этом важно соблюдать определенные правила. Так, ни в коем случае нельзя пить алкоголь. По словам кардиолога, спиртное нарушает систему теплообмена, что может вызвать перегрев.

Ранее стало известно, что русская баня полезна для здоровья: парение помогает укрепить иммунную систему, улучшает кровообращение, избавляет от токсинов и шлаков. Кроме того, баня оказывает благоприятное воздействие на психику — это простой способ снять стресс и усталость, а также повысить качество сна.