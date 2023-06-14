Названа польза русской бани для здоровья Россиянам рассказали об укреплении иммунной системы благодаря парению в бане

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Русская баня может быть полезна для здоровья: парение помогает укрепить иммунную систему, улучшает кровообращение, а также избавляет от токсинов и шлаков. РИАМО отмечает, что баня оказывает благоприятное воздействие на психику. Так, это простой способ снять стресс и усталость, а также повысить качество сна.

Как уточняет издание, в бане можно параллельно проводить процедуры, которые помогут улучшить состояние кожи, например, скрабирование или массаж. Кроме того, для многих россиян парение – это лишний повод провести время с друзьями или семьей.

Собираясь в баню, нужно обязательно взять с собой полотенце, сменную одежду или халат. Сухие и чистые вещи придадут бодрости. Кроме того, пригодятся шлепанцы или тапочки, чтобы передвигаться по мокрому полу. Можно положить с собой щетку или губку для очистки кожи и необходимые средства для мытья. При желании стоит приобрести веник для парения и масло для ароматерапии.

Телеведущая Елена Малышева ранее предупредила, что после бани нельзя окунаться в холодную воду. Она объяснила, что резкая смена температуры часто приводит к остановке сердца. Поэтому после парной лучше всего выпить стакан воды комнатной температуры и лечь.