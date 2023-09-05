Стало известно, куда россияне готовы отправить своих детей за возможностями ВЦИОМ: 14% россиян хотят, чтобы их дети жили в Москве

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Каждый седьмой россиянин хотел бы отправить своего ребенка жить в Москву, считая столицу городом возможностей, сообщает ВЦИОМ по итогам социологического исследования. Второе место в этом рейтинге занял Санкт-Петербург. Его выбрали 10% опрошенных.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, каждый седьмой россиянин хотел бы, чтобы его ребенок жил в столице (14%). Максимальный показатель был зафиксирован в 2006 году, когда Москва фигурировала в ответах каждого пятого (19%). Каждый десятый, думая о будущем своих детей, сегодня отдал бы предпочтение «культурной столице» нашей Родины (10%) — Санкт-Петербургу, — сказано в пресс-релизе.

Опрос также показал, что 23% респондентов предпочитают, чтобы их дети проживали в небольшом городе, 10% высказались в пользу проживания в сельской местности. При этом только 7% россиян хотят, чтобы их ребенок переехал за границу.

Опрос проводился в августе 2023 года методом телефонного интервьюирования. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее также сообщалось, что почти каждый второй гражданин России работает не по специальности. Лишь 15% респондентов отметили, что занимаются тем, что косвенно связано с полученным ими образованием.