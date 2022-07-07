Стало известно, кто в России бесплатно получит самый дорогой препарат В DSM Group заявили, что дети получат препарат от СМА «Золгенсма» бесплатно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пресс-службе компании DSM Group рассказали, кто в России сможет бесплатно получить «Золгенсму» — самый дорогой препарат в мире, использующийся для лечения спинальной мышечной атрофии. Согласно заявлениям аналитиков, это будут нуждающиеся в лекарстве дети, передают «Известия».

Отмечается, что под каждого ребенка, страдающего от подобного недуга, препарат будет заказываться индивидуально, а стоимость расходов покроет благотворительная организация «Круг добра».

Закупается в госпитальном сегменте через Фонд поддержки детей «Круг Добра». Аналогов нет в настоящее время. Пациенты получают бесплатно лечение, — заявили в DSM Group.

Средняя стоимость одной дозы препарата «Золгенсма» составляет от $2,1 млн до $2,5 млн. В компании заявляют, что для лечения ребенка достаточно всего одного укола.

Ранее стало известно, что самый дорогой в мире препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма» официально появился в России, сообщил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий. Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.