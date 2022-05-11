Стало известно, когда россиянам ждать следующие длинные выходные Следующие длинные выходные ожидают россиян в июне

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Следующие длинные выходные ждут россиян в июне. Такие данные следуют из производственного календаря на 2022 год, сообщает ТАСС. Граждане смогут отдохнуть с 11 по 13 число первого летнего месяца в связи с празднованием Дня России.

Праздник День России в этом году выпадает на воскресенье. В этой связи выходные продлятся с субботы 11 июня по понедельник 13 июня. Следующая за этим рабочая неделя окажется четырёхдневной.

Затем длинные выходные будут только в ноябре, в связи с Днём народного единства.

В Роструде подчеркнули, что работникам, получающим оклад, не может быть снижена заработная плата из-за нерабочих праздничных дней. Работники же, у которых оклад не установлен и которые не трудились в нерабочие праздничные дни, должны получить дополнительное вознаграждение. Его размер определяется коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Ранее сообщалось, что половина опрошенных сервисами «Авито Работа» и GigAnt россиян собирались устроиться на подработку в майские праздники. При этом активнее всего работу ищут молодые люди. Похожая ситуация наблюдается и в возрастной когорте 25–34 года. Здесь активно занимаются поиском подработки 20% опрошенных.