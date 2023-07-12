Стало известно, какие продукты помогут притупить чувство голода Гастроэнтеролог Неруллина назвала яблоки продуктом, способным притупить чувство голода

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Существует ряд продуктов, которые могут помочь притупить чувство голода и будут полезны для организма, рассказала врач-гастроэнтеролог Алла Неруллина. В разговоре с «Газетой.Ru» она пояснила, что к ним относятся яблоки. Они богаты клетчаткой и способствуют поддержанию оптимальной микрофлоры кишечника. Кроме того, яблоки помогают бороться с запорами и дисбактериозом.

Богатые клетчаткой фрукты отлично притупляют чувство голода и являются очень полезными: они способствуют поддержанию оптимальной микрофлоры кишечника, помогают ему бороться с воспалительными процессами, а при регулярном употреблении справляются с запорами и дисбактериозом, нормализуют уровень сахара в крови, — уточнила специалист.

По словам гастроэнтеролога, притупить чувство голода поможет имбирь. Его можно добавлять к чаю или еде. Данный продукт снизит аппетит благодаря гингеролу, который уменьшает показатели гормона жировой ткани, лептина. Также хорошо подойдет зеленый чай. Он не только поможет справиться с чувством голода, но и хорошо повлияет на метаболизм. Снизить риск переедания можно, употребляя авокадо или яйца.

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