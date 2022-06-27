Стало известно, какие продукты чаще всего подделывают на российском рынке Глава Россельхознадзора: чаще всего в России подделывают колбасы и молочные изделия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, какие продукты питания чаще всего фальсифицируют российские производители. По его словам, лидерами по количеству подделок являются колбасы и молочные изделия, пишет «Российская газета».

Эксперт отметил, что при изготовлении колбасы производитель намеренно заменяет дорогое мясо более дешевым. В случае с молочными продуктами, чаще всего молочные жиры заменяются на растительные и животные. Особенно это касается сыра и мороженого. Несмотря на это, Данкверт уверяет, что по электронным системам можно отследить, сколько ресурсов изготовитель затратил на производство продукта. Именно по этой причине отпадает надобность проводить регулярные проверки на предприятиях, добавил он.

Наш бизнес по-прежнему не гнушается приемами, которые позволяют фальсифицировать продукцию, заменять одни ингредиенты другими. Но сегодня мы видим по электронным системам весь производственный контроль на предприятии — делались ли исследования на безопасность и качество, в каких лабораториях и т. д., — подчеркнул глава Россельхознадзора.

Ранее директор фабрики по производству тары для продуктов Tetra Pak в России Дмитрий Блинов предупредил, что компания столкнулась с перебоями поставок картона и краски, поэтому в ближайшее время упаковки соков и молока будут не такими красочными, как привыкли покупатели. Он подчеркнул, что это не является признаком контрафакта, и попросил россиян не пугаться таких изменений.