Стало известно, как россияне относятся к работе Путина ФОМ: 74% граждан России заявили о доверии к Путину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину в июле составил 74%, свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение». Согласно данным социологов, примерно трое из четырех россиян положительно оценивают работу главы государства.

Так, на просьбу оценить деятельность президента, 76% респондентов ответили, что Путин работает «скорее хорошо». Только 12% указали «скорее плохо», а 13% затруднились с ответом. Доверяют Путину 74% граждан. Не доверяют — 15%, 11% — затруднились с ответом.

В то же время за три месяца сократилось число россиян, которые положительно оценивают работу премьер-министра Михаила Мишустина. Если в апреле этот показатель составил 61%, то в июле — 55%. Впрочем, на годовом диапазоне изменения несущественны: рейтинг колеблется в диапазоне между 62% и 52% без учета погрешности.

Социологическое исследование проводилось с 14 по 16 июля среди жителей 104 населенных пунктов России. В опросе, который проводился в формате интервью по месту жительства, приняли участие 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому 58% россиян в целом удовлетворены своей жизнью. При этом 59% считают, что в стране в целом все хорошо.