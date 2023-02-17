Стало известно, как россияне относятся к Путину ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину вырос до 79,1%

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Владимир Путин

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину с 6 по 12 февраля вырос на 1,1 п.п. и составляет 79,1%, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Деятельность правительства РФ одобряют 50,5% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,8% респондентов.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,1% участников опроса (плюс 1,1 п.п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента за это время увеличился на 1 п.п. и составляет 76%, — отмечается в исследовании.

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» были проведены с ноября 2022 года по февраль 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ ранее сообщил, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину с 9 по 15 января снизился на 0,3 п. п. по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в конце декабря 2022 года, и составил 78,1%. В октябре, согласно опросу ФОМ, работу Путина положительно оценивали 80% россиян. Число негативно оценивших работу главы государства и воздержавшихся от ответа на вопрос составило 10%. При этом в августе Путину доверяли чуть больше половины граждан России — 56% опрошенных. Тогда 32% респондентов ответили, что «скорее не доверяют» главе государства.