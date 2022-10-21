Стало известно сколько россиян хорошо оценивают работу Путина ФОМ: 80% россиян хорошо оценивают работу Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Большинство россиян (80%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение». Согласно социологическому исследованию, число негативно оценивших работу главы государства и воздержавшихся от ответа на вопрос составило 10%. Опрос проводился с 14 по 16 октября. В нем приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов РФ.

Социологи выяснили, что 79% россиян доверительно относятся к Путину. Не испытывают доверия к главе государства 12% граждан РФ, еще 9% затруднились с ответом.

Опрос также показал, что 54% граждан РФ положительно оценивают работу российского правительства. Другие 28% негативно относятся к деятельности правительства РФ, оставшиеся 18% не стали отвечать на вопрос. При этом 56% россиян положительно отнеслись к работе премьер-министра Михаила Мишустина, 31% респондентов воздержались от ответа и остальные 13% дали негативную оценку его работе.

В рейтинге партий лидирующую строчку занимает «Единая Россия» с 47% голосов респондентов. Вторую и третью строчку разделили КПРФ и ЛДПР с 8% голосов.

14 октября опрос фонда «Общественное мнение» показал, что большинство россиян (75%) убеждены в том, что Путин хорошо справляется со своей работой. Такой же процент (75%) граждан ответили, что доверяют ему.