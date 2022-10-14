Стало известно отношение россиян к работе Путина ФОМ: 75% россиян считают, что Путин хорошо работает на посту президента

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Большинство россиян (75%) убеждены, что президент Владимир Путин хорошо справляется со своей работой, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение». Такой же процент (75%) граждан ответили, что доверяют ему.

Согласно результатам, 75% жителей России считают, что президент Путин работает на своем посту хорошо, 13% затруднились оценить работу главы государства, а 12% недовольны его работой.

Доверяют Путину 75% россиян, 15% не доверяют, 10% затрудняются ответить.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 7 по 9 октября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность составляет не более 3,6%.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опросов на тему поддержки россиян в вопросе вхождения освобожденных территорий Донбасса и Украины в состав России. По мнению 77% опрошенных россиян, референдумы прошли честно. Три четверти граждан положительно отнеслись к вхождению ЛНР и ДНР, а также освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей в состав России (75%). Каждый второй заявил об этом с полной уверенностью — 52%.