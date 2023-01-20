ВЦИОМ: доверие Путину упало после Нового года ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия россиян Путину упал на 0,3 процентных пункта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину с 9 по 15 января снизился на 0,3 п. п. и составляет 78,1% сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Деятельность правительства РФ одобряют 50,5% опрошенных (+ 06,%).

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,1% участников опроса (минус 0,3 п. п. по сравнению с рейтингом, составленным с 26 по 30 декабря 2022 года), — отмечается в исследовании.

Однакот отмечается, что при этом показатель одобрения деятельности президента России с 9 по 15 января 2023 года составил 75,2% (+0,3 п.п. за неделю). При этом работу председателя правительства Михаила Мишустина одобрили 53,2% респондентов (плюс 0,4 п. п.). О доверии Мишустину заявили 62,6% (плюс 0,8 п. п.).

Ранее сегодня фонд «Общественное мнение» сообщил, что большинство россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента России. Согласно данным опроса, 78% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту, еще 11% ответили, что глава государства «скорее плохо» справляется со своими обязанностями, а 12% опрошенных затруднились с ответом.