Стало известно, где находится пропавший журналист «Московского Комсомольца» Адвокат сообщил, что журналист «МК» Сперанский находится у следователя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист «Московского Комсомольца» Лев Сперанский находится у следователя. Днем к нему пришли силовики и доставили как свидетеля на допрос по некоему уголовному делу о вымогательстве $50 тысяч. После этого коллеги журналиста сообщили, что не могут выйти с ним на связь. Информацию о местонахождении Сперанского подтвердил РИА Новости его адвокат Александр Самухов. Правозащитник рассказал, что ждет журналиста уже около часа.

Льва Евгеньевича провели в здание ГСУ ГУ МВД по Москве, на проходной мы с ним виделись. Следователь попросил меня подождать, а со Львом Евгеньевичем прошел в здание. Вот уже более часа я жду, никаких действий не происходит, — сказал Самухов.

Днем стало известно о задержании Сперанского. Журналист предполагает, что оно может быть связано с неким делом о клевете на предпринимателя Алишера Усманова и вымогательстве у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.

После этого на сайте «МК» появилось видео, в котором Сперанский рассказал о том, что к нему и жене пришли несколько силовиков в штатском. В ходе обыска, по словам журналиста, у него изъяли телефон, флешки и компьютер. Тогда он счел визит полицейских «происками личностей, возможно, героев каких-то расследований».

Столичная полиция инцидент пока не комментировала.