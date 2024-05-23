Стало известно, что делает домашнюю собаку чрезмерно агрессивной Биолог Татаренко: агрессия домашней собаки связана с ошибками в дрессировке

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Собака может вырасти агрессивной из-за ошибок в воспитании, заявила в беседе с NEWS.ru преподаватель кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии Государственного университета просвещения Марина Татаренко. Она признала, что важно и нужно любить своего питомца, но этого недостаточно для того, чтобы он вырос добрым и послушным. Эксперт подчеркнула, что собаки, особенно большие, нуждаются в правильном воспитании и дрессировке.

Любая собака воспринимает семью как свою стаю и встраивается в ее иерархию. И пробует свою силу в этой стае. Поэтому владелец должен сразу обозначить, кто главный, кто командует, — посоветовала Татаренко.

По ее словам, важно обучить собаку так, чтобы она понимала и слушалась основных команд. Пес должен быть социализирован, уметь вести себя с чужими людьми и в общественном месте, продолжила биолог.

Марина Татаренко посоветовала при покупке щенка всегда уточнять, какой характер был у его родителей. Собаки, как и люди, бывают нервными и агрессивными, и эти качества могут передаваться потомству, пояснила она. Биолог подчеркнула, что нет особенных «агрессивных пород». Татаренко также развеяла миф о том, что особенно злыми являются беспородные собаки, дворняжки.

Дело в отсутствии у таких собак социализации. Сбиваясь в стаи, они дичают и воспринимают человека как нечто непонятное, как врага, поэтому могут покусать его и даже загрызть, — предупредила эксперт.

Биолог также назвала еще одну причину агрессивного поведения домашних собак — содержание их без учета особенностей породы. Она подчеркнула, что нельзя лишать охотничью или ездовую собаку возможности много двигаться и тратить энергию. Татаренко провела аналогию с неврозами и депрессией у гиперактивных детей, которым запрещают бегать и играть. По ее словам, у собак получается точно также.

В случае гибели человека в результате нападения собаки ее хозяин не подпадет под статью УК о причинении смерти по неосторожности, если жертва проявляла ответную агрессию, рассказал ранее юрист Александр Хаминский. По его утверждению, если пострадавший сам спровоцировал пса и тот его покусал, это может расцениваться как нанесение вреда здоровью средней тяжести. Хаминский также объяснил, что за нанесение вреда здоровью по неосторожности не предусмотрена уголовная ответственность, поскольку статья была декриминализована. Однако владельцу собаки в таком случае может грозить административное наказание.