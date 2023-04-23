Стало известно, в каком случае хозяину напавшей собаки ничего не будет Юрист Хаминский: хозяин напавшей собаки избежит наказания в случае агрессии со стороны жертвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В случае гибели человека в результате нападения собаки ее хозяин не подпадет под статью УК о причинении смерти по неосторожности, если жертва проявляла ответную агрессию, рассказал NEWS.ru юрист Юрий Хаминский. По его словам, если пострадавший сам спровоцировал пса и тот его покусал, это может расцениваться как нанесение вреда здоровью средней тяжести.

Только если будет видео или другие свидетельства, что жертва довела собаку и та проявила ответную агрессию, то статьи 109 УК РФ не будет. Равно как и если владелец повесит табличку «Во дворе злая собака», — рассказал юрист.

Хаминский добавил, что за нанесение вреда здоровью по неосторожности не предусмотрена уголовная ответственность, поскольку статья была декриминализована. Однако владельцу собаки в таком случае может грозить административное наказание.

16 апреля в Оренбурге стая бродячих собак загрызла ребенка, тело которого обнаружили в районе гаражей на Кольцевой улице. По факту гибели мальчика возбудили уголовное дело. Начальник городского управления ЖКХ Анатолий Байкаров был отправлен под домашний арест.

Ранее в Чите бродячая собака напала на четырех школьников. На помощь подросткам пришел водитель автомобиля, проезжавший мимо, который начал сигналить, чтобы спугнуть животное.