05 сентября 2025 в 09:52

Стало известно, что будет с ценами на рыбу и икру

Производители заявили, что рыба продолжит дорожать до конца года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стоимость дальневосточной рыбы и красной икры в России продолжит расти вплоть до конца 2025 года, несмотря на высокий улов, сообщил управляющий партнер торговой компании Александр Панченко. По его словам, переданным LIFE.ru, на рыбопромышленных предприятиях не хватает людей, а также растут издержки.

Основная проблема, которую отмечают Банк России и Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, — это нехватка кадров, то есть нет людей в прямом смысле слова. Перспектив, что цена будет уменьшаться, нет, — рассказал Панченко.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что цены на рыбу в России продолжат расти и причин для обратного движения сегодня нет. В целом это повышение будет в пределах инфляции, считает эксперт. Однако рост цен на треску, красную рыбу и икру окажется выше, считает экономист.

производители
Дальний Восток
цены
экономика
продукты
