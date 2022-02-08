Стали известны результаты экспертизы попавшего в ДТП в Москве миллиардера

Медосвидетельствование показало, что попавший в ДТП в Москве на Рублёвском шоссе владелец крупной строительно-инвестиционной компании S. Holding, миллиардер Алексей Шепель был трезв. По предварительным данным, он управлял автомобилем, который спровоцировал аварию, пишет «112».

Сейчас предприниматель находится под наблюдением врачей. По нашим данным, авария произошла из-за того, что бизнесмен потерял сознание за рулём, — говорится в сообщении.

Массовая авария произошла в районе станции метро «Кунцевская». По различным данным, участниками ДТП стали от шести до девяти автомобилей. Во время инцидента пострадали четыре человека. Некоторые из них оказались зажаты в разбитых машинах, и спасателям пришлось деблокировать их. Все пострадавшие были госпитализированы.

По предварительной версии, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь в сторону области, не справился с управлением и допустил столкновение с другими автомобилями. Один из пострадавших в аварии получил тяжёлые травмы.