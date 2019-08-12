https://static.news.ru/photo/65ed440a-bd9c-11e9-ae15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Должность первого заместителя главы Росгвардии вместо генерал-полковника Сергея Меликова может занять один из двух высокопоставленных сотрудников ведомства, претендующих на этот пост.

Первым кандидатом является замглавы Росгвардии Олег Плохой. В ведомство он пришёл в начале лета. До этого Плохой успел поработать в Минюсте, администрации президента, а также послужить в органах госбезопасности.

Второй претендент – генерал-полковник Сергей Ченчик. В настоящее время он руководит главным штабом войск национальной гвардии и является одним из первых замов главы Росгвардии.

Что касается самого Меликова, то после подачи рапорта об отставке он пребывает в отпуске и со своей должности пока не уволен, сообщает « Коммерсант ».

Ранее News.ru писал, что наряду с Меликовым Росгвардию покидают генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, и Леонид Веденов – начальник главуправления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы ведомства.