Стали известны подробности смерти 17-летней российской футболистки Брат скончавшейся 17-летней футболистки ЦСКА рассказал, что она умерла в гостях у подруги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вратарь молодежного женского футбольного клуба ЦСКА 17-летняя Виктория В. умерла в гостях у подруги, сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на брата спортсменки. По словам родственника, причина смерти спортсменки неизвестна, результаты анализов пока не готовы.

Пришли домой около 22:00, легли спать ближе к полуночи. В 11 утра бабушка с дедушкой заметили, что у девочек странный вид. Вика желтая была, а ее подруга клубочком свернулась. Приехала реанимация ближе к 12, уже констатировали смерть Вики, а подруга сейчас в реанимации, — заявилон.

Ранее Telegram-канале SHOT писал, что девушка умерла от отравления неизвестным веществом. Канал сообщил, что рядом с телом был обнаружен пакетик с метадоном.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 15-летний школьник в подмосковном Электрогорске скончался после того, как покурил электронную сигарету вместе с другом втайне от родителей. После пары затяжек один из них потерял сознание, а изо рта у него пошла пена. Второй подросток таких симптомов не испытал