После турнира в Челябинске умер 18-летний боксёр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

18-летний российский боксёр Ибрахим Хасанов умер после турнира в Челябинске, сообщается в группе местной федерации бокса во «Вконтакте». Соревнования проводились в конце мая, спортсмену стало плохо на церемонии награждения.

Хасанова госпитализировали, врачи шесть дней боролись за его жизнь. Причина смерти не называется. Перед стартом турнира спортсмен успешно прошёл медкомиссию, получил допуск и выиграл несколько стартовых боёв. На соревнованиях Хасанов дошёл до полуфинала.

Федерация бокса Челябинской области выразила соболезнования семье Хасанова. Там также пообещали оказать родственникам спортсмена всю необходимую помощь.

27 апреля прошлого года на молодёжном чемпионате мира в Польше умер 19-летний боксёр Рашед Аль-Свайсат. Иорданец скончался после операции на головном мозге.