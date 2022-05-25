Стали известны подробности о женщине, которая прижгла сына утюгом

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Жительница Саянска Иркутской области, которая избила сыновей табуреткой и прижгла одному ногу утюгом, всегда пила и гуляла, даже после рождения детей, рассказала её знакомая изданию «КП-Иркутск». На них ей было всё равно, она могла ударить ребёнка и при чужих людях.

Она всегда любила выпивать и гулять. Когда родила, особо ничего не поменялось. Так как продолжала пить и гулять, её бросил муж. На детей ей всё равно было. Я сама видела, как она могла, например, пнуть своего ребенка, — сказала собеседница.

Как сообщалось ранее, жестокому наказанию дети подверглись за то, что ушли гулять без спроса. Об инциденте стало известно, когда тётя мальчиков привезла одного из них в больницу с синяками и сильным ожогом на ноге. Медики оказали ребёнку помощь и оставили в больнице, а к его маме попросили направить наряд полиции.

Сейчас 26-летняя Евгения Курдюкова, ранее уже судимая, задержана. Ей предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетних. Старшего сына передали 22-летнему отцу, живущему отдельно, а его младший брат остаётся в больнице с травмами головы.

Как писал NEWS.ru, жертв домашнего насилия в России может быть примерно в 20 раз больше, чем указано в официальных данных МВД. К такому выводу в феврале 2021 года пришёл Консорциум женских неправительственных объединений. Правозащитники считают, что на ситуацию мог бы повлиять закон о профилактике семейно-бытового насилия, но он всё ещё не принят.