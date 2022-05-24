В Саянске мать избила непослушных детей табуреткой и прижгла утюгом

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саянске Иркутской области мать избила двоих сыновей табуреткой, а затем прижгла одного из них утюгом, передаёт Telegram-канал «Осторожно, новости». Жестокому наказанию дети подверглись за то, что ушли гулять без спроса.

Судимая 26-летняя Евгения Курдюкова решила выпить в одиночестве. А когда ее сыновья вернулись домой, начала их избивать — потому что мальчики гуляли без спроса, — говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно несколько дней назад, когда тётя мальчиков привезла одного из них в больницу с синяками и сильным ожогом на ноге. Медики оказали ребёнку помощь и оставили в больнице, а к его маме попросили направить наряд полиции.

Когда правоохранители пришли к Курдюковой, та рассказала им, как выпила в одиночестве, дожидаясь прихода сыновей с прогулки, которую она не разрешала. Мать рассказала, что била детей табуретом, а затем повалила старшего ребёнка на кровать. Чтобы наказать мальчика, она схватила горячий утюг и прижала его к правому бедру сына. После того, как ребёнок пришёл в себя после ожога, женщина отвела его к сестре, чтобы та отвезла малыша в больницу.

В настоящее время Курдюкова задержана. Ей предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетних. Старшего сына передали 22-летнему отцу, живущему отдельно, а его младший брат остаётся в больнице с травмами головы.

Ранее школьник из Бердска попал в больницу после избиения толпой сверстников. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, переломом руки со смещением, рваную рану во рту, а также гематомы и ушибы.