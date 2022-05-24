Школьник из Бердска попал в больницу после избиения толпой сверстников

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

13-летний школьник Сергей (имя изменено) попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломом руки со смещением, рваной раной во рту, а также гематомами и ушибами после избиения толпой сверстников в Бердске. Родители мальчика уже написали заявление в полицию, пишет «КП-Новосибирск».

Уже на крыльце магазина один из этих ребят стукнулся с Сережей лбом, на камере наблюдения это хорошо видно, и крикнул своим соратникам, что Сережа его якобы поцеловал. И ударил его в лицо. Потом подбежал второй мальчик и пнул сына в челюсть. Били они только Сережу — видимо, просто выбрали себе жертву, — рассказала мама подростка.

При этом друзья мальчика пытались помочь ему, но им мешали разнять драку. Сергею удалось добраться до скамейки и написать матери, что его бьют. В это время к толпе присоединились еще несколько человек, теперь там было от 10 до 15 подростков. При этом, по словам мамы мальчика, все набросились исключительно на его сына. Его пинали в лицо, били в живот и даже сломали руку.

Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы к этому времени не подъехал мой муж. Эти хулиганы сначала пытались и ему что-то сказать, но, видимо, взрослого мужчину все-таки испугались и разбежались, — отметила мать Сергея.

Ранее в электричке под Рязанью двое злоумышленников в нетрезвом виде избили подростка и украли его берцы. Виновникам показалось, что парень недостаточно мужественный, чтобы носить такую обувь. Помимо этого им не понравилась причёска подростка и розовая шапка.