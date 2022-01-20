Под Рязанью подростка избили за причёску и розовую шапку

В электричке под Рязанью двое злоумышленников в нетрезвом виде избили подростка и украли его берцы. Виновникам показалось, что парень недостаточно мужественный, чтобы носить такую обувь. Помимо этого им не понравилась причёска подростка и розовая шапка, пишет «МК в Рязани».

На станции Дягилево в вагон вошли двое нетрезвых молодых людей. Они стали в грубой форме высказывать подростку недовольство относительно его внешнего вида: им не понравилась его причёска и яркая розовая шапка. По мнению нападавших, несовершеннолетний пассажир выглядел недостаточно мужественным, чтобы носить берцы, — сообщает издание.

По имеющимся данным, злоумышленники поочерёдно ударили жертву по лицу, после чего украли его обувь. На данный момент личности подозреваемых установлены: причастными к преступлению оказались два молодых человека в возрасте 20 и 24 лет. В отношении одного из нападавших суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что против мужчины, который представился дагестанцем в столичном автобусе и спровоцировал конфликт с пассажирами, завели уголовное дело по подозрению в возбуждении ненависти по национальному признаку. Конфликт разгорелся из-за того, что водитель отказался высадить мужчину в неположенном для остановки месте.