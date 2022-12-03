Стали известны дополнительные услуги ЖКХ, от которых можно отказаться Профессор РЭУ Плеханова Финогенова: россияне могут отказаться от телевидения, радио и консьержа в рамках допуслуг ЖКХ

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Жильцы многоквартирных домов могут оказаться от дополнительных услуг, которые предлагают управляющие компании, пишет агентство ПРАЙМ со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлию Финогенову. По ее словам, в частности, можно отказаться от страхования жилья, услуг консьержа, телевидения и радио. Но большинство основных услуг придется исправно оплачивать, подчеркнула эксперт.

Можно отказаться от дополнительных услуг, таких как телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах, — сказала Финогенова.

При этом обязательно надо платить за воду, газ, свет, отопление, ремонт лифта, уборку в подъездах, содержание и ремонт общего имущества. От вывоза мусора тоже нельзя отказаться, напомнила она.

Обычно роль координатора и исполнителя жилищных услуг берет на себя управляющая компания или товарищество собственников жилья, — добавила профессор.

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