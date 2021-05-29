Стала известна причина увольнения екатеринбургского стрелка из МВД

Сергей Болков, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, был уволен из органов внутренних дел из-за травмы головы, полученной при задержании нарушителей. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
По его сведениям, Болкова ударили по голове бутылкой, что стало причиной закрытой черепно-мозговой травмы. Специалисты военно-врачебной комиссии выявили у него рассеянную неврологическую симптоматику и порекомендовали отстранить от службы. После этого Болков
Руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых
Болков устроил стрельбу по людям из своей квартиры 30 мая. В результате были ранены сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка. В настоящее время мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
На месте происшествия было обнаружено свыше 70 гильз, пневматическая винтовка и пистолет «Иж», карабин «Вепрь» и 78 патронов, а также пустые бутылки от алкоголя. Ранее сообщалось, что оружием мужчина владел на законных основаниях.