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24 июля 2025 в 18:11

Стал известен главный стимул для карьерного роста у россиян

HeadHunter: 87% россиян развиваются в карьере ради более высокой зарплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовые причины оказались главным мотиватором карьерного роста для россиян, сообщается в исследовании hh.ru (HeadHunter), которое цитирует Lenta.ru. 87% опрошенных заявили, что стремятся к профессиональному развитию ради увеличения дохода, тогда как только два процента назвали основной мотивацией саморазвитие.

Согласно данным исследования, интерес к новым задачам стал вторым по популярности стимулом (67%). Социальный статус и признание важны для 28% респондентов, а страх остаться без работы — для 15%. Среди наименее значимых оказались давление окружения (шесть процентов) и влияние образа «успешного успеха» в соцсетях (четыре процента).

Сегодня карьерная мотивация у большинства россиян — прежде всего материальная: люди стремятся к профессиональному росту, чтобы за счет увеличения дохода улучшить качество жизни. Но при этом сохраняется важный пласт внутренних стимулов: интерес к работе, желание развиваться и ощущать социальную значимость своего дела, — отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Отмечается, что молодые соискатели демонстрируют более разнообразные мотивы. В то же время у старшего поколения преобладает именно финансовая заинтересованность, говорится в материале.

Ранее исследование hh.ru и НПФ «Эволюция» показало, что каждому третьему работнику за последний год урезали или вовсе перестали начислять премии. В частности, 20% опрошенных утверждают, что размер вознаграждения стал меньше, а девять процентов отмечают, что выплаты прекратились вообще.

Прежде член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в ближайшее время социальное неравенство должно снизиться на два процента, до пяти процентов населения России. По ее словам, ежегодно растет уровень прожиточного минимума, а также минимальный размер оплаты труда.

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