Средняя цена на российские автомобили установила новый рекорд Средняя цена на российские автомобили впервые превысила миллион рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В августе средняя стоимость новых отечественных автомобилей в России впервые превысила отметку в 1 миллион рублей, передает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Цены на новые автомобили в среднем выросли на 1,1% в течение августа, достигнув уровня в 1 миллион 5 тысяч рублей. За год стоимость автомобилей увеличилась на 4,4%.

Стоимость иностранных автомобилей также значительно поднялась. Средняя цена на новые иностранные модели увеличилась на 2,1% за месяц и на 18% за год, достигнув исторического максимума в 2,3 миллиона рублей.

Особенно высокий рост цен наблюдался на подержанные импортные автомобили. В августе цены на них выросли на 3,3%, а за год увеличились на 26,4%, достигнув рекордного уровня в 1,23 миллиона рублей.

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов высказал мнение, что чиновники могут найти лазейки, чтобы не пересаживаться на отечественные машины. По словам главы НАК, госслужащие по факту не имеют права обзаводиться иномарками через госзакупки, но обходят этот запрет, поскольку привыкли к роскоши и комфорту.