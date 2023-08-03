Глава НАК объяснил, почему чиновники вряд ли пересядут на российские авто Глава НАК Кабанов: чиновники привыкли к комфортным условиям для перевозки своих седалищ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф во время осмотра новой модели Lada

Российские чиновники могут найти лазейки, чтобы не пересаживаться на отечественные автомобили, вопреки просьбе президента Владимира Путина, считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. В беседе с «Радио 1» он заметил, что по закону чиновники и так не имеют права обзаводиться иномарками через госзакупки, однако обходят этот запрет, так как привыкли к комфорту и роскоши.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все чиновники страны должны пересесть на отечественные автомобили. По словам главы государства, госзакупок иномарок для них быть не должно.

Однако, по словам Кабанова, согласно существующему закону чиновники и так не могут через госзакупки брать импортные автомобили. При этом запрет обходят благодаря пробелам в законе – иномарки можно арендовать. Глава НАК заявил, что многие госслужащие привыкли к роскоши и, скорее всего, придумают новый способ обойти закон.

Наши чиновники привыкли к очень комфортным условиям для перевозки своих седалищных мест, это у них некое желание роскоши. Я посмотрю, как будут соблюдать эту инициативу президента. Потому что уже было несколько таких попыток, но чиновники придумывают дырку в законодательстве, чтобы чувствовать себя комфортно и ездить на дорогих автомобилях, — сказал Кабанов.

Между тем, в Минпромторге РФ рассказали, что российские предприятия автомобильной промышленности готовы к поставкам автомобилей для чиновников в рамках госзакупок. По данным ведомства, производственных мощностей заводов достаточно для удовлетворения спроса.