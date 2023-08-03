Минпромторг РФ заявил о готовности заводов к поставке машин для чиновников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские предприятия автомобильной промышленности готовы к поставкам автомобилей для чиновников в рамках госзакупок, сообщили в Министерстве промышленности и торговли России. По данным представителей ведомства, которые приводит ТАСС, производственных мощностей заводов достаточно для удовлетворения спроса.

Производственные мощности российских предприятий позволят удовлетворить потребность в автомобилях для закупок государственных структур, — говорится в сообщении.

Директор по связям с общественностью концерна АвтоВАЗ Сергей Ильинский ранее также подтвердил готовность предприятия к поставкам машин. По его словам, любые автомобили концерна могут быть использованы в рамках госзакупок. Из числа машин представительского класса АвтоВАЗ готов предложить Lada Aura.

В то же время не все эксперты сходятся во мнении о готовности российских предприятий. В частности утверждалось, что текущих мощностей заводов автомобильной промышленности не хватит на большую закупку. Имеющихся автомобилей также недостаточно для удовлетворения спроса.

Президент России Владимир Путин ранее предложил пересадить чиновников на российские автомобили По мнению главы государства, это позволит повысить качество моделей отечественного производства.