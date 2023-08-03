РИА Новости: российский автопром не готов к закупкам машин для чиновников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российским предприятиям автомобильной промышленности не хватает мощности для большой закупки машин чиновниками, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, имеющихся автомобилей также не хватит для удовлетворения спроса.

Пока нужных мощностей, а значит количества машин, нет, — отмечает источник.

Вопрос об использовании российскими чиновниками исключительно отечественных автомобилей начал прорабатываться достаточно давно. По данным собеседника агентства, специалисты по госзакупкам уже встречались с автопроизводителями, чтобы уточнить вопросы о приобретении большой партии автомобилей.

Президент России Владимир Путин ранее предложил чиновникам пересесть на отечественные автомобили. По мнению главы государства, это поспособствует улучшению их качества. Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он готов в любой момент пересесть на любую российскую машину, в том числе на автомобиль Aurus или Lada Vesta Aura. При этом он подчеркнул, что чиновники перейдут к практике использования российских авто лишь после того, как нынешние иномарки будут изношены и списаны.