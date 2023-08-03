Песков рассказал, когда может пересесть на новую Lada Vesta Песков: чиновники пересядут новые отечественные авто после списания действующих

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил Telegram-каналу SHOT, что будет готов пересесть на любой отечественный автомобиль, который предложат чиновникам, в том числе Aurus или Lada Vesta Aura. Представитель Кремля отметил, что российские машины начнут использовать после того, как нынешние будут изношены и списаны.

Мы люди служивые. Какие дадут, на том и будем ездить. Не мы решаем. Понятно, что действующие авто никто не будет утилизировать. Как они будут изношены, списаны, будут меняться на новые отечественные, — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности в Кремле напомнил о своем поручении, чтобы все чиновники в стране начали ездить на отечественных автомобилях. Путин рассказал, что министерства, ведомства и управделами обращались с просьбой сделать упор на машины иностранного производства при закупках, но он заявил, что это должно быть абсолютно исключено.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин также призвал чиновников пересесть на отечественные машины. По его словам, бюджетные средства при закупках иномарок фактически идут в пользу недружественных стран.