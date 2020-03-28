https://static.news.ru/photo/26b674b2-719e-11ea-85d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая коронавирусная инфекция за последние сутки была выявлена у 152 человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-2019, также врачи зарегистрировали 32 заболевших старше 65 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в одной из столичных клиник скончался пациент с подтверждённым диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус.

По последним данным, в мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.

По информации штаба, за последние сутки 270 случаев коронавируса подтверждено в 26 регионах РФ, всего в стране 1534 заболевших. Специалисты также наблюдают за состоянием 182 702 россиян, у которых подозревают COVID-19. Накануне это число составляло 166 739 граждан. Всего от COVID-19 в стране погибли восемь человек.